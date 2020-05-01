Sertaç Şanlı'dan Shane Larkin ve Survivor Barış açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sertaç Şanlı'dan Shane Larkin ve Survivor Barış açıklaması! - Son Dakika Spor

Sertaç Şanlı'dan Shane Larkin ve Survivor Barış açıklaması!

6 saat önce

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Sertaç Şanlı, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu.

Sertaç Şanlı'dan Shane Larkin ve Survivor Barış açıklaması!, System.String[]

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Sertaç Şanlı, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu.


İşte Sertaç Şanlı'nın açıklamaları;


Her gün hemen hemen aynı geçiyor. Bireysel antrenmanlarımı yapıyorum. Onun dışında dizi ve film izliyorum. Lego yapmaya başladım. Şu an tek yaşıyorum. Vakit geçirmek için iyi oluyor. En azından 2-3 günümü alıyor.


ARA VERİLMESİ KÖTÜ OLDU


Sezona iyi başladıktan sonra böyle bir ara verilmesi kötü oldu. Gerçekten iyi bir ivme yakalamıştık. Bu kadar ara verildikten sonra elbet ivme kabı olacaktır. Ancak büyük bir düşüş olacağını sanmıyorum. Herkes oynamaya istekli ve hak ettiğimiz kupaları almak istiyor. Yüzde 100'den yüzde 90'a düşer en fazla. Herkes oynamak istiyor, herkes heyecanlı, inanılmaz bir düşüş yaşanacağını düşünmüyorum.


Bizim hayatımız yollarda, sahalarda geçtiği için bu duruma hiç alışkın değiliz. İlk 1-2 hafta dinlenmek için iyi gelmiş olabilir ancak şu an herkes maçlar başlasın istiyor.


HER İHTİMAL ÜZERİNE ÇALIŞIYORLAR


Euroleague'de normal sezona devam etmemiz çok zor. Seyahat etmemiz çok zor. Euroleague'in her ihtimal üzerine çalıştığını düşünüyorum. En iyisi 8'li final oynatmaksa doğrudur. Onlar Dünya Sağlık Örgütü ile irtibat da kuruyorlar.


ERGİN ATAMAN YORUMU


Ergin ağabey çok değişik bir insan. Sahada size inanılmaz bir özgürlük veriyor ancak nerede durdurması gerektiğini de biliyor. Bu sezon Dunston'ın sakatlığı sebebiyle fazladan süre aldım. Ergin ağabey bana fazladan hiçbir şey demedi. Sadece 'Hazır ol' dedi. ekstra bir şey söylemedi, baskı yaratmadı. Oyuncularına güveniyor. İdmanlarda durdurması gereken yerde durduruyor, bağırması gereken yerde bağırıyor, gülmesi gereken yerde gülüyor. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. İnanılmaz bir kariyeri var. Sizin beklentilerinizin hepsini karşılıyor.


ATAMAN-OBRADOVIC KIYASI


Elbette Obradovic gerçeği var. Ergin ağabey de Obradovic'in en kariyerli hoca olduğunu söylüyor. Ancak ben biraz taraflı yaklaşacağım. Ben Ergin ağabeyin tarafındayım.


LARKIN 49 SAYI ATINCA...


Larkin 49 sayı attığı maç sonrasında herkes çıldırmış durumdaydı. Ben de 18 sayıyla kariyer rekorumu kırmıştım. Soyunma odasında ortam biraz sakinleşince Larkin yanıma geldi ve 'Senin kariyer rekorunmuş, kusura bakma, geceni elinden aldım' dedi. Benim için şanssız bir durumdu ama hiç sıkıntı olmadı. Herkes o an Larkin'in rekoru kırmasını istedi. İnanılmaz mutluyduk.


MİLLİ TAKIMA KATKISI OLACAKTIR


Larkin'in milli takıma inanılmaz bir katkısı olacaktır. Konuştuğumuz oyuncu Shan Larkin. Nasıl bir katkı vereceğini herkes biliyor. Bu sene Euroleague'de neler yaptığını gördük. Larkin'in vereceği katkı belli. Milli takımın bu jenerasyonu birkaç senedir beraber oynuyor. Larkin ile birlikte önümüz daha da açık. Olimpiyatlar yolunda da avantajımız olacak.


BEDAVA BİLE OYNAR


Real Madrid ve Barcelona'da oynamayı herkes ister. Her oyuncu gözü kapalı gider. Bedava bile gider. Avrupa'da oynama hayalim var. Menajerimle neredeyse her gün konuşuyorum ama şartların uygun olması gerekir.


Dizi ve film çok izliyorum. Bu dönemde eski dizileri tekrar izlemeye başladım. Bir de Michael Jordan'ın belgeselini izliyorum. Gerçekten çok güzel. Muazzam olmuş.


SURVİVOR BARIŞ AÇIKLAMASI


Survivor'ı bu dönemde izliyorum. Biraz taraflı bakıyorum. Takımdan ziyade Barış'ın tarafındayım. Barış'ın şampiyon olmasını çok isterim. Arkadaşım olduğu için kazanmasını istiyorum. Barış, Survivor dışında da insanlarla hemen kaynaşan biri değil. Onun için belli bir süre geçmesi gerekir. Günler ilerledikçe daha da grubun içine dahil oluyor. Barış dışarda ne ise Survivor'da da o. Duvarı hemen kırabilen biri değil. Kırdıktan sonra grubun içine dahil olabiliyor. Ondan sonra Barış'ın ne kadar düzgün bir insan olduğunu görüyorsunuz. Barış'ı bildiğim için şu anki durum bana normal geliyor. Oradaki insanların 1-2 hafta içinde Barış ile daha iyi anlaşacağına inanıyorum.


SERTAÇ ŞANLI İLE KISA KISA


EUROLEAGUE Mİ ÜST ÜSTE 3 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU MU?


Euroleague şampiyonluğu. Türkiye Ligi'nin yeri de ayrı ama Euroleague başka bir seviye.


JORDAN MI KOBE BRYANT MI LEBRON MU?


Michael Jordan. Kobe Bryant ikinci, LeBron James üçüncü. Bana göre böyle.


HARUN ERDENAY MI İBRAHİM KUTLUAY MI UFUK SARICA MI?


Bu çok zor soru. Ufuk ağabey birinci sıraya koyarım ama diğer iki isim için bir şey diyemem. 2 numaraya İbrahim Kutluay diyeceğim.


TIM DUNCAN MI KEVIN GARNETT Mİ?


Tim Duncan


ANTRENÖR OLSAN TÜRKİYE'DEN ALACAĞIN 5 YABANCI OYUNCU?


Shane Larkin, Micic, Derrick Williams, Moerman, Dunston.


BİREBİRDE EN ZORLANDIĞIN OYUNCU?


Maçlar dışında Tibor Pleiss diyeceğim. Antrenmanlarda sürekli onunla boğuşuyorum. Sinirleri bozacak şekilde bitiriciliği var. Hem şutu var, hem çok yumuşak bitiriciliği var. Euroleague'den ise Brandon Davies'i söyleyebilirim.


KARİYERİNİN EN İYİ VE EN KÖTÜ MAÇI


Euroleague'de 18 sayı attığım Baskonia maçını söyleyebilirim. O maçın önüne geçen seneki Fenerbahçe maçını da koyabilirim. Oynadığım en anlamlı maçlardan biri. Şampiyonluğu kazanmıştık. En kötü oynadığı çok maç var. Aralarından birini seçmek zor.


NBA'DE EN BEĞENDİĞİN 4 VE 5 NUMARA?


Pascal Siakam ve Marc Gasol


BERABER OYNAMAKTAN EN KEYİF ALDIĞIN UZUN?


Furkan Aldemir


BASKETBOLCU OLMASAYDIN...


Basketbolcu olmasaydım ne olurdum diye çok düşündüm. Film ve dizi izlemeyi çok seviyorum. Kamera arkasında olmak isterdim.

Sertaç Şanlı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:10 

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