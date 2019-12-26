Sertavul'da ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karaman'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.

Mersin ile Karaman'ı birbirne bağlayan Sertavul Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri, Karaman-Mersin kara yolunun ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle, Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.



Yetkililer, sürücüleri yanlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarıyor.