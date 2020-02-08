Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

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Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
6 saat önce
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:39 Kaynak: AA
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Mersin ile Karaman arasındaki geçitte, buzlanma ve tipinin de etkisiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mahsur kalan araçlara çekicilere müdahale eden ekipler, kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor.
Ekiplerin yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmaları devam ediyor.
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