Sertavul Geçidi\'nde Kış Manzaraları

İç Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde karla kaplanan alanlar güzel görüntüler oluşturdu.
Yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçitte, kış mevsimi boyunca kar etkili oluyor.
Geçitte, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan alanlar, güzel görüntü oluşturdu.
Beyaza bürünün geçit, dronla görüntülendi.
