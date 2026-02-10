Servis Kazasında 6 Yaşındaki Ela Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde okul çıkışı servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Ela Tabakoğlu'nun (6) babası Fatih Tabakoğlu, "Tepeden aşağıya herkes suçlu, ben buna ihmal zinciri demiyorum organize cinayete çocuğum kurban gitti. Çok kinliyim, biz acımızı yaşayamadık" dedi.

Kaza, 4 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki özel bir ilkokulun önünde meydana geldi. Okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na, İ.C.'nin kullandığı 41 P 3597 plakalı başka bir servis midibüsü çarptı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabakoğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Basat köyünde toprağa verildi. Gözaltına alınan servis sürücüsü İ.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'BU KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Servis değişikliği nedeniyle karmaşa yaşandığını ifade eden baba Fatih Tabakoğlu, "Yavrumu sabah annesi servise vermiş. Servise biniyor, okula gidiyor. Okul çıkısı servisçiler keyfi, kafasına göre; bunlar galiba abi ve kardeşmiş, servis değişikliği yapıyor. Diğer servis okulun içinde bekliyormuş. Çocuğum okuldan çıkıyor. Annesinin her ihtimale karşı 'bekle' dediği yerde, 5-6 dakika bekliyor. Sonra çocuk haliyle dışarıya çıkıyor ve servisini aramaya başlıyor. Okul yönetiminin, bizlerin, çocuğun kimsenin bu servis değişikliğinden haberi yok. En azından birimizin haberi olmuş olsa çocuk da öğrenirdi, gitmesi gereken servise giderdi. Yavrum servisin peşinden koşturuyor, 'Bu benim hakkım' diye gidiyor. Servisçi görmüyor, orada olay anında siyah bir araba var kaldırımda. Onun da sıkıştırmasıyla galiba orada kaza oluyor. Bu kaza değil, cinayet. Benim çocuğum organize cinayete kurban gitti" dedi.

'BUNLARIN HESABI SORULACAK'

Fatih Tabakoğlu, "Bizim servisimizde 1'inci sınıfa giden çocuk yoktu. Hostes hanım okulun dış kapısında değil, iç kapısında bekleyip gidip alması gerekiyor. Veliler olarak servislere güvenip, çocuğumuzu yazdırıyoruz. Bunlar ücret karşılığında oluyor. Biz yediğimizden, içtiğimizden kesiyoruz; çok zengin insanlar değiliz. Bunlara çocuğumuzu emanet ediyoruz. Benim emanetime sahip çıkmadılar. Tepeden aşağıya herkes suçlu, ben buna ihmal zinciri demiyorum organize cinayete çocuğum kurban gitti. Çok kinliyim, biz acımızı yaşayamadık. Mahkeme kapılarında uğraşıyoruz. Öyle veya böyle adalet yerini bulacak. Bunların hesabı sorulacak. Yavrumun arkasındayım. Baba olarak söz veriyorum, yavrumun kanını yerinde bırakmayacağım. Adalet tecelli edecek, onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" diye konuştu.

'İHMALLER ZİNCİRİ VAR'

Anne Serpil Selin Tabakoğlu ise "İhmaller zinciri var. Arabanın çarpması en sonraki olay, önce servis değişikliği yapılıyor. Hiç kimsenin haberi yok. 1'inci sınıfa giden 6 yaşındaki çocuk, tek başına okulun bahçesinden nasıl çıkıyor. Güvenlik yok, hostesin kontrolünde olması gerekiyor; hostes bu çocuğu nasıl bulamıyor. Benim çocuğum dikkat çeken bir çocuktu. 1'inci sınıflar 5 dakika erken çıkıyorlar. 3 ya da 4 sınıf 1'inci sınıf öğrencisi var. Sen benim çocuğumu nasıl bulamıyorsun?" dedi.