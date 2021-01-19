Sessiz ve karlı Bursa'dan muhteşem manzaralar - Son Dakika

Yağışlar Bursa'ya da beyaz gelinliğini giydirirken, kısıtlamalar nedeniyle sessizliğin yaşandığı şehir merkezinde; güvenlik güçleri, belediye çalışanları, temizlik personelleri mesaiye devam etti. Kentin tarihine kazınan sessiz ve karlı manzaralar, Bursalı fotoğrafçı Yakup Altan'ın objektifine yansıdı.

Cumartesi ve pazar günü etkisini arttıran kar, korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı Bursa'da vatandaşlara da görsel şölen sundu.

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı şehri beyazlara bürüdü. Tarihi kentin güzelliğine kar da eklenince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı.

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