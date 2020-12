Sessizliğe bürünen sahillerde sokak köpekleri beslendi - Son Dakika

Sessizliğe bürünen sahillerde sokak köpekleri beslendi

Ekiplerle hayvanlar arasında zaman zaman yürek ısıtan anlar yaşandı

MERSİN - Turizm sezonun bitmesine pandemi süreci de eklenince Doğu Akdeniz sahilleri tamamen sessizliğe büründü. Bu sessizlikten ise en çok sokak hayvanları etkilendi. Mersin'in Erdemli ilçesinde özellikle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerinin imdadına ise Erdemli Belediyesinin sosyal destek birimi olan Limon Çiçeği ekipleri yetişiyor.

Limon Çiçeği ekipleri, sokak hayvanlarını beslemekle kalmıyor, sokak hayvanlarının adeta sevgi ihtiyaçlarını da karşılıyor. Düzenli olarak sahile mama bırakan ekiplerle sokak hayvanları arasında zaman zaman yürek ısıtan anlar yaşanıyor. Kocahasanlı sahilinde sokak hayvanlarını besleme faaliyetine katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, canlının yaşadığı her yere ulaşmanın çabasında olduklarını belirtti. Başkan Tollu, "Bugün malumunuz sokak kısıtlamasının olduğu bir gün. Hafta sonu olması, turizm sezonu da olmamasından dolayı boşalan sahillerimizde başıboş kalan kimsesiz kalan canlılarımıza da bakıyoruz. Erdemli Belediyesi insanın yaşadığı her yerde insana dair hizmetler üreten belediyecilik anlayışını sürdürüyor. Bununla birlikte sloganımızı değiştiriyoruz. Erdemli Belediyesi canlının yaşadığı her yerde var. Sıfır rakımından 2500 rakıma kadar" dedi.

"Sadece gıda değil, sevgi de istiyorlar"

Limon Çiçeği ekibinden Ebru Çabık, "Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri olarak kış ayının gelmesi ve pandeminin artmasından dolayı köpeklerimizin hem gıda ihtiyaçlarını hem de sevgi ihtiyaçlarını gideriyoruz. ve anlıyoruz ki köpeklerimiz sadece gıdaya aç değiller, sevgiye de açlar" diye konuştu.

Hayvanseverler de ekiplerin her aradıklarında kendilerine ulaştıklarını belirterek, Limon Çiçeği ekibine teşekkür etti. Kış şartları dolayısıyla ekiplerin besleme faaliyetlerini yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanları için de gerçekleştireceği bildirildi.