SETA'nın medya raporuna tepkiler büyüyor: "Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi"
1 saat önce
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporuna tepkiler büyüyor.
Çağdaş Gazeteciler Derneği raporu, "Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi" olarak nitelendirdi.
Siyaset
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:22
, Ekonomi
ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporuna tepkiler büyüyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği
(ÇGD) "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye
Uzantıları" adlı raporu "Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi" olarak nitelendirdi.
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