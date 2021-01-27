Sevgi engel tanımadı - Son Dakika

Sevgi engel tanımadı

27.01.2021 15:59

Sevgi engel tanımadı Kaza sonrası felç kalan nişanlısını yalnız bırakmadı, dünya evine girdiler Pendik'te geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan nişanlısı Vildan Kızılay'ı sırtında hastanelere taşıyarak yalnız bırakmayan İsmail Keskin, Kızılay ile dünya evine girdi.

Sevgi engel tanımadı

Kaza sonrası felç kalan nişanlısını yalnız bırakmadı, dünya evine girdiler

İSTANBUL - Pendik'te geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan nişanlısı Vildan Kızılay'ı sırtında hastanelere taşıyarak yalnız bırakmayan İsmail Keskin, Kızılay ile dünya evine girdi.

Pendik'te yaşayan İsmail Keskin ve Vildan Kızılay 2016 yılında sözlendi. Vildan Kızılay, sözlendikten kısa süre sonra babası ile bir motosiklet kazası geçirmesi sonrası belden aşağısı felç kaldı. İsmail Keskin, bu süreçte sözlüsünü hastaneden hastaneye kucağında taşıyarak çare aramaya başladı. Ancak tüm uğraşlara rağmen Vildan'ın felçlik durumuna bir çözüm bulunamadı. Çift arasında yaşanan bu süreç aralarındaki sevgiyi daha da güçlendirdi ve genç çift, geçtiğimiz günlerde hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi.

"Bu süreci benimle birlikte yaşadı"

Yaşadığı zorlu süreci aktaran Vildan Keskin, "Trafik kazası geçirdim. Eşimle kaza meydana gelmeden 5 yıl önce tanışmıştık. Kaza sonrası beni hiç yalnız bırakmadı. Hep yanımda oldu. Yaşadığım zorlu süreci benimle birlikte destek olarak yaşadı. En sonunda da hayatımızı birleştirdik" diye konuştu.

Eşinin yanında durarak örnek davranış sergileyen eş İsmail Keskin ise, Tedavi ettirebilmek için çok hastane gezdik. Her gittiğimiz yere düzelecek ümidiyle başvurduk. Bundan sonra da hastanelere gitmeye devam edeceğiz. Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi bizim içinde iyi bir fırsat olacak. Umarım her şey iyi olur" ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Cin örnek çifte hediye

Engelleri aşan ve bu sevgiye ilgisiz kalmayan Başkan Ahmet Cin de çifte bir düğün hediyesi vermek üzere genç çiftle bir araya geldi. Başkan Cin, genç çiftle uzun süre sohbet ettikten sonra akülü araba hediye etti.

Sevgi engel tanımadı
Sevgi engel tanımadı
Sevgi engel tanımadı
Sevgi engel tanımadı

İsmail Keskin, Kızılay, Pendik, Kaza, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sevgi engel tanımadı - Son Dakika


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