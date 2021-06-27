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Sevgi İzi Projesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Başladı - Son Dakika

Sevgi İzi Projesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Başladı

27.06.2021 15:06
Sevgi İzi Projesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Başladı, System.String[]

SEVGİ İZİ PROJESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ'NDE BAŞLADIBAŞKAN DEMİRTAŞ, ENGELİLERİMİZ İÇİN ÖNEM ARZ EDEN PROJENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZTürkiye'nin dört bir yanında zihinsel engelli bireyler ve Alzheimer hastalarının güvenliği için yürütülen Sevgi İzi projesine tam destek veren İlkadım...

SEVGİ İZİ PROJESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ'NDE BAŞLADI

BAŞKAN DEMİRTAŞ, ENGELİLERİMİZ İÇİN ÖNEM ARZ EDEN PROJENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Türkiye'nin dört bir yanında zihinsel engelli bireyler ve Alzheimer hastalarının güvenliği için yürütülen Sevgi İzi projesine tam destek veren İlkadım Belediyesi, pilot mahalle olarak Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

Sevgi İzi projesinin öncülerinden olan Müge Anlı'nın program çalışmalarını ilkadım ilçesine taşıyan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, projenin ilk adımını Fevzi Çakmak Mahallesi'nden başlattı. Mahalle Muhtarı Çağlar Işık' öncülüğünde mahalle muhtarlığına getirilen vatandaşların kollarına kayboldukları zamanlarda bulunmalarına olanak sağlayacak olan sevgi izi yapıldı.

Projeye tüm mahalle muhtarını ortak edeceklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Sevgi İzi gibi engellilerimiz için oldukça önem arz eden bir projeye destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan yakınlarımızın bir gün aniden gözümüzün önünden kaybolacağı korkusunu hep yaşarız. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada önemli bir sorun. Asıl önemli olan ise bu tür rahatsızlığı bulunan yakınımızın kendini ifade edemeyecek olması. Kaybolduğunda nereye gideceğini, ne yapacağını bilemeyecek olması. Böyle bir durumda ailenin yasadığı ıstırabın ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ağzı var, dili yok, melek gibi bu insanlar son derece savunmasız, her türlü tehlikeye açık ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana engellilerimiz için yürüttüğümüz projeler ile her zaman onların yanlarında oluyoruz, hayatta aksayan yanlarını doldurmaya çalışıyoruz. Sevgi İzi projesine verdiğimiz destek ile şehrimizdeki engelli bireylerin yaşamlarını güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Proje neticesinde engelli kardeşlerimizin kollarına yapılacak 'Sevgi İzi' ile, gönüllerimizde her daim iz bırakan engelli kardeşlerimizin kaybolmalarını engelleyeceğiz. Bugün Fevzi Çakmak Mahallemiz'de Sevgi İzi uygulamasına başladık. Bu anlamlı projeyi başlatan Müge Anlı'ya teşekkür ediyorum. Sevgi İzi projesine gönülden destek veriyor, bu anlamlı projenin tüm belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.

"Sevgi izi nedir? "

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla www. benibuldular. com sitesine başvurup form dolduracak. Site kendilerine bir numara verecek. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol koluna işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak. Kayıp kişiyle bir şekilde karşılaşan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından internet sitesi devreye girecek. Koldaki o rakamı taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak. Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitede kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine verilecek.

Sevgi İzi Projesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Başladı

Fevzi Çakmak, Alzheimer, İlkadım, Engelli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sevgi İzi Projesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Başladı - Son Dakika


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