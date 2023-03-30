Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

30.03.2023 07:40

Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü Uşak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden 2 sevgiliden kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

UŞAK - Uşak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden 2 sevgiliden kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Uşak'ta İslice Mahallesi'ne bağlı Adaş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre iki sevgili Adem Alagöz ve Z.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz'ü bıçaklayarak yaraladı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Z.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

kavga, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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