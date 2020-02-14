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Sevgililer Günü: Havada sadece aşk değil koronavirüs salgını da var
6 saat önce
Dünyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs 14 Şubat'ta satışlarını ikiye katlamayı hedefleyen çiçeklere ilham kaynağı oldu.
Dünyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) 14 Şubat'ta satışlarını ikiye katlamayı hedefleyen çiçeklere ilham kaynağı oldu.
Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan bir çiçekçi, yaptığı özel 'koronavirüs karşıtı aranjmanla' müşterilerine farklı bir Sevgililer Günü hediyesi sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:02
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