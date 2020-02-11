Sevgililer Günü'ne özel yeni teknoloji ürünleri kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'ne özel yeni teknoloji ürünleri kampanyası - Son Dakika

Sevgililer Günü'ne özel yeni teknoloji ürünleri kampanyası

6 saat önce

(Kurumsal Haber)-14 Şubat Sevgililer Günü için teknoloji perakendecisi, 17 Şubat'a kadar geçerli kampanya sayesinde tüketicilerin en uygun fiyatlarla en son teknoloji ürünlerini satın alma şansı yakalayacağını duyurdu.

Sevgililer Günü'ne özel yeni teknoloji ürünleri kampanyası, System.String[]
(Kurumsal Haber)-14 Şubat Sevgililer Günü için teknoloji perakendecisi, 17 Şubat'a kadar geçerli kampanya sayesinde tüketicilerin en uygun fiyatlarla en son teknoloji ürünlerini satın alma şansı yakalayacağını duyurdu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanyasını yepyeni ürünlerle sürdürdüğünü duyurdu. Sevdiklerini teknoloji hediye ederek mutlu etmek isteyenlerin, Teknosa'nın 17 Şubat tarihine kadar geçerli kampanyalarıyla son teknolojileri en uygun fiyatlarla satın alma şansı yakalayacaklarına duyuruda yer verildi.

Teknosa'dan kampanya ile ilgili yapılan duyuru şöyle;

"Sevdikleriyle her an iletişimde kalmak isteyenler için teknolojisi ve performansıyla öne çıkan OPPO A9 2020 akıllı telefon 2199 TL'den satışa sunulurken, yanında ekran koruma ve Preo MS14 kulakiçi kablosuz spor kulaklık hediye ediliyor. Her yerde keyifli vakit geçirmek isteyen sevgililer için JBL CLIP3 bluetooth hoparlör, yaklaşık 200 TL indirim ile 279 TL'den satışa sunuluyor. Huawei T5 10.1" 16GB Wi-Fi Tablet ise 16 Şubat tarihine kadar 300 TL indirim ile 849 TL'den tüketicilerle buluşuyor.Sevgililerin günlük hayatına hız ve kolaylık katacak kişisel bakım ürünlerinde de indirim sunan Teknosa'da, Philips MG5740/15 12in1 erkek bakım seti 140 TL indirim ile 289 TL'ye, Braun Silk Expert Pro 3 yeni nesil IPL cihazı ise 400 TL indirim ile 1399 TL'ye satışa sunuluyor."


Sevgililer Günü, Sabancı Holding, Teknosa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:15 Kaynak: DHA
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