Sevgilisi, Elif'i çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için öldürmüş

ÜNİVERSİTE öğrencisi Elif Sinan'ın (23), sevgilisi Tuğrul Akan (27) tarafından, garson olarak çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için tepki göstermesiyle başlayan tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı. Akan'a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında Elif Sinan'ın, iş yerinde müşterisine iltifat ettiği, ikilinin bu yüzden tartıştığı ve olayın gerçekleştiği belirtildi.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış olarak sevgilisi Tuğrul Akan tarafından hastaneye götürüldü. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Akan, sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akan hakkında, 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Elif Sinan'ın ölümüne neden olan bıçakta parmak izi bulunan Tuğrul Akan, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklandı.