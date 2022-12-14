Sevgilisi, Elif'i çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için öldürmüş - Son Dakika
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Sevgilisi, Elif'i çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için öldürmüş

14.12.2022 12:13
Sevgilisi, Elif'i çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için öldürmüş

ÜNİVERSİTE öğrencisi Elif Sinan'ın (23), sevgilisi Tuğrul Akan (27) tarafından, garson olarak çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için tepki göstermesiyle başlayan tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTE öğrencisi Elif Sinan'ın (23), sevgilisi Tuğrul Akan (27) tarafından, garson olarak çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için tepki göstermesiyle başlayan tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı. Akan'a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında Elif Sinan'ın, iş yerinde müşterisine iltifat ettiği, ikilinin bu yüzden tartıştığı ve olayın gerçekleştiği belirtildi.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış olarak sevgilisi Tuğrul Akan tarafından hastaneye götürüldü. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Akan, sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akan hakkında, 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Elif Sinan'ın ölümüne neden olan bıçakta parmak izi bulunan Tuğrul Akan, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklandı.

Davanın 23 Kasım'da görülen karar duruşmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Sanık, savunmasında; kız arkadaşı olan maktulün, kendisi ayrılmak istediği için intihar ettiğini ileri sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Akan, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi; takdir indirimi uygulanmadı.BIÇAKTA ELİF'İN PARMAK İZİ YOKMahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda sanık Tuğrul Akan'ın, sevgilisinin kendisini yaraladıktan sonra bıçağa dokunmadığını belirttiği ancak yapılan incelemede parmak izinin tespit edildiği, Elif Sinan'ın parmak izine rastlanılmadığı aktarıldı. Sanığın, olay öncesi Elif'in araçtan inerek yürümeye başladığı beyanının çok net olmasa da güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilemediği aktarılarak, "Bu suretle sanığın bu yöndeki savunmaları ile olay yeri incelemesi neticesinde elde edilen delillerin uyuşmadığı" denildi. Ayrıca bıçağın giriş ve çıkış sırasında bıraktığı izin incelenmesinde; Elif Sinan'ın baskın olarak kullandığı sağ eli ile bıçağı kendisine saplayarak kalp, diyafram ve karaciğer harabiyeti oluşturacak şekilde yaralayıp, sonrasında vücudundan çıkarmasının beklenemeyeceği aktarıldı.İLTİFAT ETTİĞİ İÇİN TARTIŞMIŞLARSanığın, son celsede Elif Sinan ile aralarında kıskançlık kaynaklı hiçbir durumun olmadığını söylediği ancak aşamalarda olay günü akşam maktulün iş yerindeki müşteriye iltifat etmesi nedeniyle tartıştıkları belirtildi. Sanığın Elif'i kıskanması nedeniyle aralarında yaşanan tartışmayı, iş yeri sahibinin beyanlarının da doğruladığı aktarıldı. Kararda, tartışmanın içeriğinin detaylıca bilinmediğine vurgu yapılarak şöyle denildi: "Tüm dosya kapsamı nazara alındığında maktulün olay öncesinde herhangi bir psikolojik rahatsızlığının veyahut intihar etmesini gerektirecek bir sıkıntısının bulunmadığının dinlenen aile fertleri ve iş yeri arkadaşlarının beyanlarından açıkça görülmesi ile birlikte bahse konu tartışmanın yanı sıra Adli Tıp Kurumu raporu, bilirkişi raporu, olay yeri inceleme raporları ile kamera kaydı bir arada incelenerek, sanığın kendi içerisinde çelişkiler barındıran ve dosyadaki delillerle uyumlu olmayan, bu hali ile suçtan kurtulmaya matuf olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilmeyerek, sanığın maktulü bıçaklamak suretiyle kasten öldürdüğü şeklindeki her türlü şüpheden uzak vicdani kanaat doğrultusunda müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."Kararda, sanığın fiilden sonra ve yargılama sürecinde pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmaması nedeniyle de takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisi, Elif'i çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için öldürmüş - Son Dakika

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