Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı

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Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirterek, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulunmuştu. Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi hakkında çıkan haberlerden sonra radikal bir karara imza attı.

ARTIK HERKES ŞEYMA'YA YORUM YAPAMAYACAK

Son dönemde sevgilisi hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'daki yorumlara sınırlama getirdi. Subaşı, yorumlara sadece takip ettiği kişilere açması dikkat çekti.

AMER FOUAD: MOHAMMED MİLYARDER OLAMAZ

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili ortaya atılan "Milyarder değil, dolandırıcı" iddiasına Mısırlı gazeteci Amer Fouad yanıt verdi. Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.