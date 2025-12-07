Sevgilisinin "Çocuğun olmuyor" diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı - Son Dakika
Yaşam

Sevgilisinin "Çocuğun olmuyor" diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

07.12.2025 21:33
07.12.2025 21:33
Sevgilisinin "Çocuğun olmuyor" diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı
Kamuoyunda geçirdiği cinsiyet değiştirme süreciyle tanınan ve geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından, "Senin çocuğun olmuyor" denilerek terk edildiğini açıklayan ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, bu kez anne olma hayali için eğitim sürecine başladığını duyurduğu paylaşımıyla gündeme oturdu.

Kamuoyunda geçirdiği cinsiyet değiştirme süreciyle tanınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından, "Senin çocuğun olmuyor" denilerek terk edildiğini açıklamıştı.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI

Gelişmeyi yayınladığı bir video ile duyuran Raun, duygularını gözyaşları içinde anlatarak, "Beni biri üzebilir mi ya? Ben neler atlatmışım, neler yapmışım. Kendime meydan okumuşum." ifadelerini kullanmıştı. Raun'un sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

ANNE OLMAK İÇİN EĞİTİM SÜRECİNE BAŞLADI

Ayrılığın ardından Raun'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Fenomen isim, kucağında bir bebekle verdiği görüntüleri "Anne olmam için eğitim almam şart" notuyla paylaştı.

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Orcun K. Orcun K.:
    Ya şaşırdım boylesinin çocuğu olmuyomu aaaaa bak bilmiyorum yazık kocasida bilmiyomus normalde erkek erkeğe çocuk olur 44 1 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    millet bi eleştiri yapınca içeri atarsınız bu rezilleri gündem yaparsınız 35 2 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    bu sapkinkari bir adaya kapatın sabah akşam birbirkerini … 27 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
