Kamuoyunda geçirdiği cinsiyet değiştirme süreciyle tanınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından, "Senin çocuğun olmuyor" denilerek terk edildiğini açıklamıştı.
Gelişmeyi yayınladığı bir video ile duyuran Raun, duygularını gözyaşları içinde anlatarak, "Beni biri üzebilir mi ya? Ben neler atlatmışım, neler yapmışım. Kendime meydan okumuşum." ifadelerini kullanmıştı. Raun'un sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
Ayrılığın ardından Raun'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Fenomen isim, kucağında bir bebekle verdiği görüntüleri "Anne olmam için eğitim almam şart" notuyla paylaştı.
Son Dakika › Yaşam › Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı - Son Dakika
