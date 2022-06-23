Sevim Alan, 42'nci şubesini Karabük'te açtı - Son Dakika
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Sevim Alan, 42'nci şubesini Karabük'te açtı

23.06.2022 09:10
Sevim Alan, 42'nci şubesini Karabük'te açtı

Sevim Alan, kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirinin 42'nci şubesini memleketi Karabük'te açtı.

Sevim Alan, kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirinin 42'nci şubesini memleketi Karabük'te açtı. Alan, açılış kurdelesini Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy ile kesti. Açılışın ardından ünlü sanatçılar Altay ve Maral sahneye çıkarak konser verdi. Sevim Alan açılışta yaptığı konuşmada, "İnanılmaz güzel bir yol yürüyorum ve kendi memleketimde de bir şube açmayı uzun süredir çok istiyordum. Hayalimi sonunda gerçekleştirdim" dedi.

Sevim Alan, memleketi Karabük'te hizmete soktuğu güzellik merkezinin açılışını Bülent Ersoy ve Altay gibi ünlü sanatçıların katılımıyla yaptı. Kent Meydanı'ndaki açılışta yoğun ilgi nedeniyle izdiham yaşandı. 50 bin kişinin katıldığı, mitingleri aratmayan törende 600 polis ve 100 özel koruma görev yaptı.

Mimarlık mesleğinin yanı sıra güzellik sektöründe de faaliyet gösteren Sevim Alan, kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirinin 42'nci şubesini memleketi Karabük'te açtı. Merkezin açılışı, 21 Haziran Salı günü yapıldı. Sevim Alan, açılış kurdelesini Türk sanat müziğinin 'divası Bülent Ersoy ile birlikte kesti. Açılışın ardından ünlü sanatçılar Altay ve Maral sahneye çıkarak konser verdi.

VATANDAŞLAR MEYDANI DOLDURDU

Sevim Alan Karabük şubesi için Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış davetinde, Karabüklülerin yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı. Mitingleri anımsatan açılış için binlerce kişi meydanı doldurdu. Alanda 600 polis ve 100 özel koruma görevlisi güvenliği sağlamak için hazır bulundu.

BU İLGİ KARŞISINDA ÇOK HEYECANLANDIM

Bu özel günde kendisini yalnız bırakmayan hemşerilerine seslenen Alan, "Bir başkadır benim memleketim" diyerek teşekkür eden Sevim Alan, yaşadığı heyecan ve mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"İnanılmaz güzel bir yol yürüyorum ve kendi memleketimde de bir şube açmayı uzun süredir çok istiyordum. Hayalimi sonunda gerçekleştirdim. Açılışımızın gördüğü ilgi karşısında duygularımı dile getiremeyecek kadar çok heyecanlandım. Bu özel günde değerli sanatçılarımız Bülent Ersoy ve Altay da bizleri yalnız bırakmadı. Kendilerine kentimizi tanıtma fırsatı da bulduğum için çok mutluyum. Kıymetli Karabüklülere de destekleri için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Bülent Ersoy, Karabük, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevim Alan, 42'nci şubesini Karabük'te açtı - Son Dakika

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