Miss Turkey 2018 yarışmasından birincilikle çıkan güzel isim Şevval Şahin, eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın Bebek'teki bir mekanda Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı deniz atması olayıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Olay sonrası Şevval Şahin, Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırmıştı. Geçtiğimiz günlerde olaylı çiftin aşk hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı. Şahin ve Marcus Aral yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı.
Takvim'in haberine göre; Şahin'in 1 hafta sonra tekrar eski aşkına dönmesinin sebebi şantaj. İddiaya göre Aral, Şahin'i "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek tehdit etti.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter - Son Dakika Magazin