Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter

Manken Şevval Şahin, boğazda yemek yediği Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la ani bir kararla barışmıştı. Magazin gündeminde şaşkınlık yaratan barışma kararı sonrası Şahin ile ilgili çarpıcı bir iddia öne sürüldü. Şahin'in eski aşkına dönmesinin sebebinin şantaj olduğu iddia edildi. İddiaya göre Aral, "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek Şahin'i barışmaya zorladı.

Miss Turkey 2018 yarışmasından birincilikle çıkan güzel isim Şevval Şahin, eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın Bebek'teki bir mekanda Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı deniz atması olayıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. YİĞİT İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI Olay sonrası Şevval Şahin, Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırmıştı. Geçtiğimiz günlerde olaylı çiftin aşk hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı. Şahin ve Marcus Aral yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı. ŞAHİN'E KASETLİ ŞANTAJ İDDİASI Takvim'in haberine göre; Şahin'in 1 hafta sonra tekrar eski aşkına dönmesinin sebebi şantaj. İddiaya göre Aral, Şahin'i "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek tehdit etti.

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