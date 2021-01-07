Seydikemer'de antik kent önündeki istinat duvarı tarihle renklendi - Son Dakika

Seydikemer'de antik kent önündeki istinat duvarı tarihle renklendi

07.01.2021 14:31

Seydikemer'de antik kent önündeki istinat duvarı tarihle renklendi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Tlos Antik Kenti önündeki istinat duvarı, ressam Ali Rıza Başarır tarafından çizilen Likya dönemine ait figürlerle rengarenk oldu.

Seydikemer'de antik kent önündeki istinat duvarı tarihle renklendi

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Tlos Antik Kenti önündeki istinat duvarı, ressam Ali Rıza Başarır tarafından çizilen Likya dönemine ait figürlerle rengarenk oldu.

Yaka Mahallesi'ndeki antik kentin önünde yol kenarına yapılan istinat duvarını gören Muğla Valisi Oran Tavlı, Seydikemer Belediyesi'ne duvarın boyanması önerisinde bulundu.

Vali Tavlı'nın görüşünün ardından belediye tarafından istinat duvarının renklendirilmesi için başlatılan proje çerçevesinde ressam Ali Rıza Başarır ile görüşüldü.

Kendisine yapılan teklifi kabul eden Başarır, yaklaşık 200 metrelik duvara 20 resim çizdi. Likya dönemine ait günlük yaşam, savaşlar, o dönemde kullanılan paraların da yer aldığı resimler, Başarır tarafından boyanıyor.

Başarır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 gün önce başladığı çalışmanın yarısına geldiğini söyledi.

Çizdiği resimlerle Likya döneminde günlük yaşam savaşlar gibi birçok konuyu ele aldığını dile getiren Başarır, "Antik Kentin önünde geçenler dönemin yaşamını da izleyecek. Seydikemer, tarihi anlamda çok zengin. Biz de tarihimize sahip çıkmalıyız. Bu bizim görevimiz olmalı. Kırıp dökmeye, hazine aramaya gerek yok. Bu eserleri torunlarımıza torunlarımızın torunlarına ulaştırmalıyız. Doğamızı tarihimiz korumalıyız. Tarihi konuları resmederken o anları yaşar gibi oluyor, mutlu oluyorum. Bu duvarlara resim çizer misin? Dediklerinde, gece gelir yaparım dedim. Bu duvarlar önündeki antik kentin güzelliğini kirletiyordu. Şimdi tam anlamıyla bitmeden bile gelip geçenlerin çok dikkatini çekiyor. İnsanlar, teşekkür ediyor" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan ise "Tlos Antik Kenti önündeki duvarın tarihi figürlerle renklenmesinin turizme de olumlu katkısı olacak. Bölgeye gelen ziyaretçiler, soğuk duvarlar yerine anlam yüklü, rengarenk duvarları seyredecekler" dedi.

Seydikemer'de antik kent önündeki istinat duvarı tarihle renklendi
Seydikemer'de antik kent önündeki istinat duvarı tarihle renklendi
Seydikemer'de antik kent önündeki istinat duvarı tarihle renklendi
Seydikemer'de antik kent önündeki istinat duvarı tarihle renklendi

Seydikemer, Ressam, Muğla, Likya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seydikemer'de antik kent önündeki istinat duvarı tarihle renklendi - Son Dakika


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