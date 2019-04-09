Seydişehir Belediye Başkanı Tutal Mazbatasını Aldı

Seydişehir'de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimleri kazanan Belediye Başkanı Mehmet Tutal mazbatasını alarak görevine başladı.

Seydişehir'de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimleri kazanan Belediye Başkanı Mehmet Tutal mazbatasını alarak görevine başladı.



Yeniden seçilen Belediye Başkanı Mehmet Tutal seçim kurulundan mazbatasını alırken, Kaymakam Aydın Erdoğan, Seydişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Sedat Deveci, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mustafa Karaçör, Ak Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül, CHP İlçe Başkanı Vekili Muhittin Erol da hazır bulundu.



İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Sedat Deveci mazbata teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Demokrasilerde halkın hür iradesi ile oylarını kullanması çok önemlidir. İlçemizde 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk iradesini Mehmet Tutal'dan yana kullanmıştır. Yeniden göreve gelen Belediye Başkanımıza başarılar dilerim."



İlçe Kaymakamı Erdoğan da, "Artık seçimler bitti. Şimdi hizmet, kucaklaşma ve birlik zamanı. Yapılan seçimlerin memleketimize, ilçemize hayırlı olmasını dileriz. Yeniden göreve gelen Mehmet Tutal Bey'e de başarılar diliyorum." dedi.





Belediye Başkanı Tutal da yaptığı teşekkür konuşmasında, "Artık ilçemize hizmet için yeniden görev başı yapıyoruz. Artık parti ayrışmalarını bir kenara bırakarak adaletli bir şekilde ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha önce de meclis üyeleri olarak birlik içinde çalışmalar yürütmüştük. Şu anda da sadece AK Parti'nin değil diğer partilerin meclis üyeleri ile birlikte mazbatamızı almaya geldik. Tüm Seydişehir halkına bize bu görevi layık gördükleri için teşekkür ediyor ve seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eriğin Kilosu 500 TL'den 100 TL'ye Düştü! Tanesi 1 TL'ye Denk Geliyor

24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün'

Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl, Arkadaşına Tokat Attı

İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde