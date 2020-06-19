Seydişehir Belediyesinin kum ocağında 3 çeşit malzeme üretiliyor - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi, Çavuş Mahallesi'nde bulunan kum ocağında ürettiği kumu parke, park ve bahçe çalışmalarında kullanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediyeye ait kum ocaklarında 3 çeşit malzeme üretimi yapıldığını belirterek, ihtiyaçları olan kumu üreterek tasarruf ettiklerini dile getirdi.

Tutal, "Mülkiyeti belediyemize ait olan sahada Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvuru onaylandıktan sonra Konya Valiliğimizden kum ocağı ham madde üretim izni aldık. Burada kum eleme, işlemleri yapıyoruz. Park ve bahçelerimizde, çim ekiminde, parke altı ve parke üstü çalışmalarımızda dolgu malzemesi olarak ürettiğimiz malzemeleri kullanıyoruz. Ayrıca üst yüzeyden aldığımız toprağımızı da yine park ve bahçelerimizde değerlendiriyoruz." dedi.

Kum ocağından elde edilen malzemelerinin belediye çalışmalarında kullanıldığını aktaran Tutal, "Kum ocağımızda blokaj, temel malzeme, ince kum olmak üzere 3 çeşit malzeme üretimi yapıyoruz. Belediyemizin yaptığı yol çalışmalarında buradan çıkan malzemeyi guruplara ayırarak kullanıyoruz. Bu anlamda kum ocağımız önemli bir kazanım bizim için. Mali kaynaklarımızı dikkatli kullanarak tasarruf sağlıyoruz." diye konuştu.