Seydişehir'de bazı gençler camilerde temizlik yapıyor - Son Dakika

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Seydişehir Şubesi'ne mensup bazı genç üyeler, toplumda farkındalık oluşturmak için camileri temizliyor.

Şube Başkanı Fatih Karaarslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin bu davranışıyla örnek olduğunu söyledi.

Karaarslan, "Gençlerimiz hem gittikleri caminin tarihini araştırıyor hem de hayırlı bir işe imza atmış oluyor. İslam, ibadeti temizlikle birleştirip bütünleştirmiş, özellikle beden, elbise, cami, mescit, ev ve sokak gibi hayatımızla iç içe olan şeyleri ciddi bir temizliğe tabi tutmamızı emretmiştir." diye konuştu.

Karaarslan, ülkücü gençlerin her hafta bir camiyi temizlediğini sözlerine ekledi.