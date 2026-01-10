Seydişehir'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Seydişehir'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Seydişehir\'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
10.01.2026 17:29
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaşan COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya), -KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sinan Aksoy idaresindeki 35 PEP 36 plakalı otomobil ile Muhammet Yusuf Teke yönetimindeki 42 ANN 863 plaka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde savrularak refüje çıktı. Kazada Muhammet Yusuf Teke ile Sinan Aksoy yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Yusuf Teke kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

