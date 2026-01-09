Seydişehir\'de Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bugün 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 342,54 gram esrar, 472 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan A.H.K., Y.K., O.K., O.K. ve D.K. isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan, M.K. hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - KONYA