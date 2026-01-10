Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

10.01.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sinan Aksoy idaresindeki 35 PEP 36 plakalı otomobil ile Muhammet Yusuf Teke yönetimindeki 42 ANN 863 plaka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde savrularak refüje çıktı. Kazada Muhammet Yusuf Teke ile Sinan Aksoy yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Yusuf Teke kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yaşan COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya),

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Seydişehir, Güvenlik, Güncel, Trafik, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Destici’den Bakırhan’a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir. Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir.
Suriye’den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye’nin geleceğinde asli bir ortağıdır Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır
Hapisten çıktı, MHP’li üst düzey ismi ziyaret etti Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
19:21
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi’den ilk maçında ilk gol
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol
19:09
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
19:05
Gerçek mi yapay zeka mı Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
Gerçek mi yapay zeka mı? Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide Galatasaray’a soğuk duş
Canlı anlatım! Dev derbide Galatasaray'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 20:28:29. #7.11#
SON DAKİKA: Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.