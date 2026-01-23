Seydişehir'de Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilenip Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Seydişehir'de Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilenip Hastaneye Kaldırıldı

23.01.2026 10:39
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 6 kişi, dumandan etkilendi.

Alaylar 1 Mahallesi 152168 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Osman Y.'yin evinin çocuk odasında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla evi sardı. Bunun üzerine Osman Y. ve ailesi evden çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi, binada oturanlar tahliye edildi. Bu sırada binada oturan 6 kişi dumandan etkilendi. Bu kişilerden 3'üne ambulansta müdahale edilirken, 3'ü ise hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

