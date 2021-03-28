Son dakika haberi: Seydişehir İtfaiye Merkezi açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Seydişehir İtfaiye Merkezi açıldı

28.03.2021 12:32
Son dakika haberi: Seydişehir İtfaiye Merkezi açıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hançerli ile Seydişehir'de incelemelerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hançerli ile Seydişehir'de incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretleri kapsamında, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hançerli ve AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile birlikte Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 yılında Seydişehir için planlanan yatırımları değerlendirdi.

Sorgun ve Başkan Altay daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Seyit Harun Veli Çevre Düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Sorgun, şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının sürdüğünü dile getirerek, "Her geldiğimizde bir yenilik görüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçe belediyelerimizin, Büyükşehir Belediyemizin, milletvekillerimizin, bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar sonuç veriyor. Türkiye 2023 hedeflerine 2053 vizyonuna ve 2071 ufkuna emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Altay, Seydişehir'de yaptıkları en önemli çalışmanın Seyit Harun Veli Türbesi etrafındaki düzenleme olduğunu dile getirerek, "Buradaki kamulaştırmanın büyük bir kısmını tamamladık. Kafeterya tamamlandı. İnşallah çevre düzenlemesinin eksikleri de giderilecek ve Seyit Harun Veli Türbesi çevresinde, Seydişehir'i ziyarete gelenler için yeni bir cazibe alanı oluşacak. Bu yıl yine Seydişehir'imize içme suyu, kanalizasyon yapımı, pazar yeri ve yol yapımlarıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Seydişehir, Konya'nın en önemli manevi merkezlerinden birisi. Biz de buralara gelen insanların en iyi şekilde misafir edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

- İtfaiye Merkezi açıldı

Sorgun ve Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Seydişehir İtfaiye Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Sorgun, "Hizmet ederken köklerimizden kopmuyoruz. Bazıları ne yazık ki yıkıcı bir siyaset yapmaya çalışır ama AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın siyaseti hep yapmak üzerinedir. Hep hizmet siyasetidir. Bu çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Seydişehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Altay, Büyükşehir İtfaiye teşkilatının merkezdeki bilgi, birikimi ve gücünü gün geçtikçe ilçelerde de hissettirdiğini kaydederek, "Bu hafta üçüncü itfaiye binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Modern tesislerde hizmet sunuyoruz. İnşallah hiç ihtiyaç olmaz ama olduğunda Konya'nın 42 bin kilometre karelik alanımızda arkadaşlarımız 7 gün 24 saat göreve hazır durumda. Ekipmanlarıyla, tecrübeleriyle ve insan kaynağıyla hazır durumda. Geçen yıl aramıza 119 yeni arkadaşımız katıldı. Bu arkadaşlarımız da ilçelerde eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başlamış oldu. Seydişehir'imize ve bölgemize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir'de kapalı bir mekanımız vardı. Fakat araç parkıyla bütünleştiği için ve ulaşımda sıkıntılı bir noktada olması sebebiyle yeni bir binaya ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediyemiz modern bir proje hazırladı ve tamamladık. Ulaşım anlamında Seydişehir'in her yerine ulaşabilecek noktada." ifadelerini kullandı.

Sorgun ve Altay, ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Son dakika haberi: Seydişehir İtfaiye Merkezi açıldı
Son dakika haberi: Seydişehir İtfaiye Merkezi açıldı
Son dakika haberi: Seydişehir İtfaiye Merkezi açıldı
Son dakika haberi: Seydişehir İtfaiye Merkezi açıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Seydişehir İtfaiye Merkezi açıldı - Son Dakika


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