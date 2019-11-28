Şeyh Edebali Üniversitesi'nin yükselişi sürüyor

Kuruluşunun üzerinden 12 yıl geçen genç bir üniversite olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, son yıllarda akademik alanda gösterdiği yükselişle adından söz ettiriyor.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın görevde olduğu 2016-2019 yıllarında Türk üniversiteleri sıralamasında üst basamaklara tırmanan Şeyh Edebali Üniversitesi akademik çalışma sayılarını da ciddi oranda artırmış durumda. Her yıl Türkiye'nin en kapsamlı ve güvenilir akademik başarı sırlamasını yayımlayan URAP Laboratuarı'nın verileri, Şeyh Edebali Üniversitesi'nin son 4 yıl içinde gösterdiği gelişimi açık bir şekilde gösteriyor.



Konu hakkında bir açıklamada bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, URAP verilerine göre üniversitemiz Türkiye'de eğitim veren tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde 2016 yılında 2015 verileri değerlendirilmiştir. 125 üniversite arasında 123'üncü sırada yer alırken, 2019 yılında 2018 verileri değerlendirilmiştir. 166 üniversite içinde 108'inci sırada bulunuyor. Aynı şekilde 2016 yılında 95 devlet üniversitesi içinde 93'üncü olan üniversitemiz 2019 yılı rakamlarına göre 108 üniversite içinde 86'ncı sırada yer alıyor. URAP verilerinin bir diğer kategorisi olan TIP Fakültesi bulunmayan üniversiteler sıralamasında da önemli bir yükseliş gösteren üniversitemiz 2016 yılında 57 üniversite içerisinde 55'inciyken, 2019 yılında 86 üniversite arasında 40'ıncı sırada yer aldı. Şeyh Edebali Üniversitesi 2000 yılı sonrasında kurulan üniversiteler arasında da yükseliş grafiğini sürdürdü" ifadelerine yer verdi.



"Üniversitemizin gösterdiği istikrarlı yükseliş dikkatlerden kaçmıyor"



Rektör Taş, Şeyh Edebali Üniversitesi'nin gösterdiği istikrarlı yükselişin dikkatlerden kaçmadığını ifade ederek, "Üniversitelerin en önemli çıktılarından olan akademik makale sayılarına bakıldığında, üniversitemizin gösterdiği istikrarlı yükseliş dikkatlerden kaçmıyor. SCI, SSCI ve AHCI gibi uluslararası indekslerde taranan yayın sayılarına bakıldığında, Üniversitenin 2015 yılında 67 olan makale sayısının her yıl kademeli olarak arttığı, bu sayının 2016 yılında 76, 2017 yılında 94, 2018 yılında 97 ve 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla 105'e ulaştığı görülüyor. Üniversitemiz bünyesinde artan makale sayısına paralel olarak, alınan toplam atıf sayılarında da önemli bir artış yaşandı. 2015 yılında 607 olan toplam atıf sayısı, 2016 yılında 708'e, 2017 yılında 839'a, 2018 yılında 1066'ya ve 2019 yılı Kasım ayında 957'ye ulaştı. Bu sonuçlarla Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen akademik çalışmaların gösterdiği artış net bir biçimde görülüyor" dedi.



"Başarılı bir üniversite olmak için var gücümüzle çalışıyoruz"



Son olarak 4 yıllık görev süresi içerisinde başarılı bir üniversite olmak için var güçleriyle çalıştıklarına da değinen Rektör Taş, "4 yıllık görev süresi içerisinde üniversitemizin daha başarılı bir üniversite olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Elde edilen sonuçlar bizler için mutluluk verici. Akademik anlamda başarının yanı sıra, öğrenci odaklı bir üniversite olma yolunda da önemli adımlar atıyoruz" dedi. - BİLECİK