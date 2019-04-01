Son Dakika Haberleri: Şeyh Edebali Üniversitesi Yatırımlarına Devam Ediyor

Şeyh Edebali Üniversitesi Yatırımlarına Devam Ediyor

56 saniye önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile ICI Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında araştırma işbirliklerine ve teknoloji transferine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Yatırımlarına Devam Ediyor, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile ICI Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında araştırma işbirliklerine ve teknoloji transferine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve ICI Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık tarafından atıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversite olarak teknoloji yatırımlarına son derece önem verdiklerini ve üniversiteyi yalnız Türkiye'de değil dünya ölçeğinde teknoloji geliştiren bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Sanayi işbirliklerinin kendileri için son derece önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Taş, ICI Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık'a teşekkür etti ve imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, yeni teknolojiler konusunda etkinliğin artırılmasını, üretilen bilginin ekonomik katkıya dönüşmesini, ortak Ar-Ge projeleri ve girişimcilik konularında uzun dönemli iş birliği kurma niyetlerini kurumsal temellere dönüştürmek amacıyla imzalanan işbirliği protokolünün 3 yıl süre ile geçerli olacağı da belirtildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:11 Kaynak: İHA

Yaşam
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