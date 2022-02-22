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Şeyh Raid Salah: "Kudüs davası galip gelecektir" - Son Dakika

Şeyh Raid Salah: "Kudüs davası galip gelecektir"

22.02.2022 02:49
Şeyh Raid Salah: "Kudüs davası galip gelecektir"

Filistin 1948 İslami Hareketinin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Filistin halkının üzerindeki tüm dertlere rağmen Kudüs davasının galip geleceğinden emin olduğunu söyledi.

Filistin 1948 İslami Hareketinin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Filistin halkının üzerindeki tüm dertlere rağmen Kudüs davasının galip geleceğinden emin olduğunu söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen Kudüs Haftası etkinliklerinde konuşan Şeyh Salah, Kudüs, tarih boyunca galip gelmiştir, bugün de yarın da kazanacaktır." dedi.

Şeyh Salah, Kudüs ve Mescidi Aksa'nın Filistin İslam ve Arap kimliğinin değişmeyen sabitelerinin tacı olduğunu, sabitelerden vazgeçmenin de intihar anlamına geldiğini vurguladı.

Şeyh Salah Hz. Muhammed'in Mescidi Aksa ile Mescidi Haram ve Mescdi Nebevi'nin geleceklerini birbirine bağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aksa'yı içinde barındıran Kudüs, Mescidi Haram'ı barındıran Mekke, Mescidi Nebevi'yi barındıran da Medine'dir. Bu üç kent ile üç mescit arasındaki bu bağ ebedi, sürekli ve gelecekleriyle ilgilidir. Dolayısıyla bunlar, tüm müzakerelerin, normalleşmelerin ve ümmetin yaşadığı sürecin herhangi bir tereddüt durumunun üzerindedir. Araplar varlıklarını korumak istiyorlarsa, köklerinin Kudüs'e uzandığını bilmeleri gerekir."

Filistin toplumunun çözülmesi uğraşlarına karşı durma çağrısı yapan Şeyh Salah, "fitne ve bozgunculuk mekanları" olarak nitelediği gayrimeşru Yahudi yerleşimlerine işaretle "Bu kirli plana karşı durmakla yükümlüyüz." dedi.

İsrail makamları Şeyh Raid Salah'a 6 ay süreyle sefer yasağı getirmişti.

Daha önce pek çok defa hapis cezası alan Şeyh Salah son olarak 16 Ağustos 2020'de girdiği hapishaneden 13 Aralık 2021'de çıkmıştı. İsrail makamları daha önce Salah'a Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı da getirmişti. Salah, 15 yıl süren giriş yasağından sonra ilk defa 6 Şubat'ta Mescid-i Aksa'ya girmişti.

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Şeyh Raid Salah: 'Kudüs davası galip gelecektir' Şeyh Raid Salah: "Kudüs davası galip gelecektir"

Şeyh Raid Salah, Filistin, Mescit, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeyh Raid Salah: 'Kudüs davası galip gelecektir' - Son Dakika


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