Seyhan'da asansör denetiminde yetki MMO'nun - Son Dakika

Seyhan Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Adana Şubesi, sayıları, çok katlı yapılaşmayla birlikte doğru orantılı olarak artan asansörlerin, can mal ve mal güvenliği açısından denetimi için 4 yıllık protokol imzaladı.



Seyhan Belediyesi, asansörlerin denetlenmesi için akredite muayene kuruluşu olan Makine Mühendisler Odası Adana Şubesi ile işbirliği yaptı. Seyhan Belediyesinde gerçekleşen toplantıda iki kurum arasında, çok katlı yapılaşma sonrası, hayatımıza büyük kolaylıklar getiren ancak dikkatli olunmazsa ve gerekli özen gösterilmezse üzücü kazalara yol açabilen asansörlerin denetlenmesi için protokol imzaladı.



Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi ilçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılmasını içeren 4 yıllık protokole imza attı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 30411 sayılı Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğince, belediyelerin sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerini sağlamakla yükümlü olduğuna işaret eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Toplumumuzun can güvenliği açısından çok önemli bir görevin ciddiyetle yapılması önem arz ediyor. Odamız verimliliğe, etkin çalışma ve mesai kullanımına çok dikkat ederek şehrimize, belediyemize katkı sağlayacaktır. Bu inanç ve güvenle protokolümüzü imza altına aldık" dedi.



Çalışma için kendilerine gösterilen güven için teşekkür eden Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi ise "Uzun yıllardan beri bu görevi yapmaktayız. İşin sorumluluğunun farkındayız. Bu anlamda bu protokolün Seyhanlıya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Protokole göre; denetim sırasında MMO Asansör Kontrol Merkezi görevlilerince tespit edilen eksiklikler, Seyhan Belediyesi'ne bildirilecek. Seyhan Belediyesi, site ve apartman yöneticilerinden eksiklikleri giderilmesini isteyecek. Eksikliklerin giderilmemesi halinde ise asansör mühürlenip, sorumlular hakkında cezai işlem uygulanacak. - ADANA