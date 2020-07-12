Seyhan'da kurban satış yerleri belirlendi - Son Dakika

Seyhan'da kurban satış yerleri belirlendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum


Kurban satış ve kesim yerlerini tespit eden Seyhan Belediyesi söz konusu alanları Seyhan Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonuna sundu. Komisyon tarafından onaylanan alanlar şöyle:


Kurban satış yerleri


Fevzipaşa Mahallesi Özbucak Fabrikasının yeri, 2000 Evler Mahallesi Gülen Özkan Camii karşısı boş arsa, Gülbahçesi Mahallesi Havaalanı istinat duvarı, Fatih Mahallesi Büyükşehir Belediyesi itfaiye yanı, Barbaros Mahallesi sağlık ocağı eski itfaiye, Yeşilyurt Mahallesi Evren Sitesi yanı, Emek Mahallesi kapalı semt pazarı, Gürselpaşa Mahallesi Kıyı Boyu semt pazarı yanı.


Kurban kesim yerleri


Pınar Mahallesi Semt Pazarı içi, Gürselpaşa Kıyıboyu Kapalı Semt Pazarı Yanı, Şakirpaşa Semt Pazarı yanı, 2000 Evler Mahallesi Gülen Özkan Camii Karşısı, Fevzipaşa Mahallesi E5 Kenarı Özbucak fabrikası içerisi, Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Stadyumu Yanı Semt Pazarı, Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı İçi, Yeşilyurt Mahallesi Evren sitesi yanı.


Kesim için randevu


Bu arada Seyhan Belediyesi Kurban kesimini randevu sistemiyle ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Dini vecibesini yerine getirtecek olan vatandaş bunun için Seyhan Belediyesince Kurban Bayramı öncesi ilan edeceği telefon numaralarından "kurban kesimi" için randevu alması yeterli olacak. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyhan'da kurban satış yerleri belirlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 13:02 Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar 12:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:16 Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:55 SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
12:54
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
11:18
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
11:16
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
10:58
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
10:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 15:30:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyhan'da kurban satış yerleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]