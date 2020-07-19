Seyhan'dan yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek - Son Dakika

Seyhan'dan yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek

Seyhan Belediyesi, 4 mahalle muhtarının talebi doğrultusunda Kocavezir Mahalle Muhtarlığında kimsesizler için sıcak yemek verilmeye başlandı.

Seyhan Belediyesi, 4 mahalle muhtarının talebi doğrultusunda Kocavezir Mahalle Muhtarlığında kimsesizler için sıcak yemek verilmeye başlandı.

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Pandemi süresince Adana Valiliği ile koordineli bir şekilde Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde 144 bin porsiyon sıcak yemek üretip dağıtan Seyhan Belediyesi, "Yeni normal"de de aşevi hizmetini yeniden başlattı.

1 Haziran'da açılan aşevinde Barbaros, Hadırlı, Akkapı, Mıdık mahallelerinin kesiştiği ortak noktada bulunan Bey Mahallesi Şehit Fatih Yeniay Aşevinde her gün en az 3 yemek çeşidi, saat 17: 00 - 19: 00 saatleri arasında ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşa sunuluyor.

Seyhan Belediyesinin kendi personeli ve imkanlarıyla hijyen kurallarına tam olarak uyulan mutfakta gıda mühendisi kontrolünde üretilen yemekler, aşevinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikram edilmesinin yanı sıra kimsesizlere de sunulmaya başlandı.

Kocavezir ve çevre mahallelerdeki kimsesizlere, mahalle muhtarlarının da yönlendirmesiyle merkezi bir alanda bulunan Kocavezir Mahalle Muhtarlığı önünde sıcak yemek ikramı yapılıyor. Her gün yapılan yemek ikramı servisini, Seyhan Belediye personelinin yanı sıra zaman zaman gönüllü olarak muhtarlar da yapıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın takip ettiği sıcak yemek ikramı, aşevi sayısının artmasıyla geliştirilecek. Uçak Mahallesinde bitme aşamasında olan aşeviyle sıcak yemek ikramı bu bölgede bulunan çevre mahallelerde de yaygınlaşacak. Seyhan Belediyesi, ilçede toplamda 4 sabit aşevi açmayı planlıyor. Sıcak yemek hizmeti aşevlerinin dışında kimsesizlere yönelik talep edilen belirli alanlarda sürdürülecek. - ADANA

Vefa Sosyal Destek Grubu, Seyhan Belediyesi, Adana Valiliği, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyhan'dan yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek - Son Dakika
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