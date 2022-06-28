Seyhan Nehri yosunla kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyhan Nehri yosunla kaplandı

28.06.2022 10:02

Seyhan Nehri yosunla kaplandı Adana'nın ortasından geçen nehir, kötü koku ve görüntü kirliliğine neden oluyorADANA Adana'nın ortasından geçen Seyhan Nehri'nin suyu kesilince nehir, yosun akınına uğradı.

Seyhan Nehri yosunla kaplandı

Adana'nın ortasından geçen nehir, kötü koku ve görüntü kirliliğine neden oluyor

ADANA Adana'nın ortasından geçen Seyhan Nehri'nin suyu kesilince nehir, yosun akınına uğradı. Yeşile bürünen nehri görenler, kötü koku ve yosunlar üzerindeki çöp birikintilerinden dolayı rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Adana'nın simgelerinden Seyhan Nehri'nde su akıntısı baraj kapaklarındaki çalışmalar nedeniyle durduruldu. Akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu. Yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. Sudaki kirliliğin kontrolden çıkması üzerine Seyhan Nehri'nde de emsalleri gibi renk değişimleri ve yosun yoğunluğu oluştu.

Vatandaşlar çağrıda bulundu

Yeşile bürünen Seyhan Nehri'ni görenler ise yetkililere temizlik çağrısında bulundu. Bölgeye gezintiye gelen vatandaşlar yosun nedeniyle kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirtti.

Hasan Özgül isimli vatandaş, "Buraya yabancı birisi geldiğinde biz başımız eğik duruyoruz. Bu hep insanların pisliği. Ellerine ne geçerse kaldırıp atıyorlar. Manzara niyetine geldim, geldiğime pişman oldum. Yabancılar geliyor, başka ülkelerden insanlar geliyor ama hep pis buralar. Geçen bir kız video çekiyordu, 'Anne burası çok pis' diyordu. Buranın temizlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Murathan Türksal ise nehrin biran önce temizlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Gezinti için geldim ama manzara çok kötü. Buranın bir an önce temizlenmesi lazım. İnsanlar buraya geldiğinde manzarayı görünce pişman oluyorlar. Burası biran önce temizlensin ve biz eski, temiz Seyhan Nehri'ne kavuşalım" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Van çamur yağdıran toz bulutlarıyla kaplandı Van çamur yağdıran toz bulutlarıyla kaplandı Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 7 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 7 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyhan Nehri yosunla kaplandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 Sırtından vurulmuş halde bahçeye gömülü olarak bulundu! Cinayetin şüphelisi çocuk çıktı
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
10:58 Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!
10:57 Gram altının fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 11:41:04. #1.12#
SON DAKİKA: Seyhan Nehri yosunla kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement