Otobüs seyir halindeyken ayağa kalkıp halay çeken şoföre tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Otobüs seyir halindeyken ayağa kalkıp halay çeken şoföre tepki yağdı

02.10.2022 09:49

İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında ayağa kalkıp dans etmeye başladı. Yolcular tarafından kaydedilen görüntüler tepki çekti.

İstanbul- Ağrı arasında sefer yapan bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkarak dans etti. Araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eliyle tempo tutarak eşlik eden şoför, daha sonra ayağa kalktı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Direksiyonu bir eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken dansını sürdürdü. Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp halay çekti! Tepki çeken anlar kamerada

TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, direksiyondaki otobüs şoförünün, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden tempo tutarak eşlik ettiği, bazı yolcuların ısrarı üzerine kalkıp dans etmeye başladığı görüldü. Bir eli direksiyonu tutan otobüs şoförü, kendisi, yolcular ve trafikteki insanlar için tehlike oluşturan dansa bir süre devam etti.

YORUMLAR
500
Meteorolojiden İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı geldi Meteorolojiden İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı geldi Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: DHA

İstanbul, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs seyir halindeyken ayağa kalkıp halay çeken şoföre tepki yağdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:15 Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'ten Türkiye'ye yönelik skandal sözler: Oturup beklemeyeceğiz
10:03 Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı: Kız çocuğum olsun istiyorum
09:49 Otobüs seyir halindeyken ayağa kalkıp halay çeken şoföre tepki yağdı
09:35 Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu
09:32 Seferberlik kararına tepki gösteren Rus rapçi kendi canına kıydı: Hiç kimseyi öldürmek istemiyorum
09:03 Meteorolojiden İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı geldi
08:47 Mahalleli dövüp elektrik direğine zincirlediği hırsızın üzerine not bıraktı
08:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt: ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil
08:25 30 Ağustos resepsiyonunda telefonla konuşurken Vali'yi umursamadan geçen albay il dışına gönderildi
07:51 Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 10:36:34. #1.13#
SON DAKİKA: Otobüs seyir halindeyken ayağa kalkıp halay çeken şoföre tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement