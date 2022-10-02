Otobüs seyir halindeyken ayağa kalkıp halay çeken şoföre tepki yağdı

İstanbul- Ağrı arasında sefer yapan bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkarak dans etti. Araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eliyle tempo tutarak eşlik eden şoför, daha sonra ayağa kalktı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Direksiyonu bir eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken dansını sürdürdü. Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, direksiyondaki otobüs şoförünün, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden tempo tutarak eşlik ettiği, bazı yolcuların ısrarı üzerine kalkıp dans etmeye başladığı görüldü. Bir eli direksiyonu tutan otobüs şoförü, kendisi, yolcular ve trafikteki insanlar için tehlike oluşturan dansa bir süre devam etti.