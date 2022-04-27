Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

27.04.2022 19:55
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Günberi köyü Sorkuncuk Mahallesi'nde ikamet eden Şakir Dürgümen'e ait seyir halindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede yangın büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kastamonu, Otomobil, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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