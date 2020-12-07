Seyitgazi'nin paylaşılamayan suyu - Son Dakika

Seyitgazi'nin paylaşılamayan suyu

07.12.2020 11:45

- Seyitgazi'nin paylaşılamayan suyu Bu çeşmede kuyruk bitmiyor, uzun süre bekleyenler arasında kavgalar, tartışmalar yaşanıyor Yapıldak Mahallesi Muhtarı İsmet Yücel "Bu suyu paylaşmak güzel, fakat yoğunluk sebebi ile sıkıntılar yaşıyoruz" "Mahalle halkımız gelip 2 bidona su almak istiyor,...

- Seyitgazi'nin paylaşılamayan suyu

Bu çeşmede kuyruk bitmiyor, uzun süre bekleyenler arasında kavgalar, tartışmalar yaşanıyor

Yapıldak Mahallesi Muhtarı İsmet Yücel

"Bu suyu paylaşmak güzel, fakat yoğunluk sebebi ile sıkıntılar yaşıyoruz"

"Mahalle halkımız gelip 2 bidona su almak istiyor, 50 bidonla gelen kişi sıra vermiyor"

"Bu suyu satıyorlar mı ne yapıyorlar biz anlamadık, bir araba dolusu bidonla gelmemelerini söyledik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak mahallesinde bulunan ve böbrek taşlarına iyi geldiği söylenen su adeta paylaşılamıyor. Eskişehir ve çevre illerden onlarca bidonla gelen vatandaşlar, yaşanan yoğunluk sebebi ile uzun süre beklemek zorunda kalırken, zaman zaman yaşanan kavgalara, tartışmalara jandarma müdahale etmek zorunda kalıyor.

Muhalle Muhtarı İsmet Yücel, oldukça faydalı olan su için sadece Eskişehir'den değil, çevre illerden de gelenlerin bile olduğunu anlattı. Yaşanan yoğunluk sebebi ile kendilerinin bile su almakta sıkıntılar yaşadığını, insanlar buraya bir araba dolusu bidonla geldiğini söyleyen

Yücel, "Bu suyu paylaşmak güzel, fakat sıkıntılar da yaşıyoruz. Su sırasında haftada bir mutlaka münakaşa yaşanıyor. Karakoldan yardım almak zorunda kalıyoruz. Su sırasında kavga ediyorlar. Mahalle halkımız gelip 2 tane bidona su almak istiyor. 50 tane bidonla gelen kişi sıra vermiyor. İki bidon su almak için başkasının 50 bidonunu doldurmasını bekleyemeyiz. Biz herkese saygı gösteriyoruz. Başımızın üstünde yerleri var. Fakat biz saygı görmüyoruz burada. Bu suyu satıyorlar mı, ne yapıyorlar biz anlamadık? Bir araba dolusu bidonla gelmemelerini söyledik. ya da 'canınızın istediği zaman su almaya gelmeyin' dedik. Sabah erken saatte ya da akşam geç saatte gelmelerini söyledik. Çeşmenin tenha olduğu zamanlar gelmelerini istedik. Bir araba bidonla gelip burada kimseye sıra vermiyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Biz paylaşmak istiyoruz. Bu suyun herkese ulaşmasını istiyoruz. Herkes yararlansın istiyoruz. Ama burada biz sıkıntı çekiyoruz. Sadece Eskişehir'den değil, çevre illerden de çok fazla talep var. Yoğunluktan dolayı zaman zaman tartışmalar yaşandığı için jandarma çağırmak zorunda kalıyoruz. İnsanların bu kadar çok bidon alıp gelmelerine biz karşıyız" diyerek su almaya gelen vatandaşlardan saygı beklediklerini belirtti.

Seyitgazi'nin Bardakçı mahallesinden su almaya gelen Nilüfer Altın, "Buraya ikinci gelişimiz. Bu suyun böbrek taşlarına faydası olduğu söyleniyor. Bundan dolayı buraya geldik. Geçen sefer aldığımız sudan çok memnun kaldık. Tadı hiç değişmedi. Geldiğimizde sıra bekliyoruz. Yarım saat, bir saat kadar sıra beklediğimiz oluyor. Daha önceki gelişimizde önümüzde bir kişi vardı fakat bidonları çok olduğu için uzun zaman bekledik" dedi

"6 senedir buraya gelip su alıyorum"

Çevre ilçelerden de talebi olan çeşmeye, Han ilçesinden gelen Hüseyin Taşpınar, "Buranın suyu çok güzel. 6 senedir buraya gelip su alıyorum. Su 6 ay beklese bile bozulmuyor. Bidonlarda beklemesine rağmen yosunlanma olmuyor. İçimi çok güzel. Böbrek içinde çok faydalı. Geldiğim 6 sene boyunca buraya İstanbul'dan gelip su alan insanlarla tanıştım. Fakat çok sıra oluyor. Sabah erken saatte gelememe rağmen hala bekliyorum" diyerek

"Kalabak suyunun dağıtımında sıkıntı yaşadığımız için burada eziyet çekiyoruz"

Kalabak suyundaki problemlerden dolayı Eskişehir'den Seyitgazi'ye su almaya gelen Süleyman Altın şunları söyledi:

"Eskişehir'de Kalabak suyunda damacana yüzünden bir problem yaşandı ve suyu içemez hale geldik. Herkes marketlere gidip daha pahalı olan sulardan almaya başladı. Sonra burayı öğrendik. Buradaki suyun insan sağlığına daha faydalı olduğunu ve böbreklerdeki taşları döktüğünü duyduk. Denemek için bir kere gelip buradan su alıp götürdük. Beklemesine rağmen hiç yosunlanma olmadı ve tadında da değişiklik olmadı. Eskişehir'deki Kalabak suyunda damacanadan kaynaklı sorun olduğunda, insanlar buraya akın etmeye başladı ve çok sıra var. Sabah 9'da gelip akşam 12'ye kadar bekleyenler var. Ayrıca bu sudan içmeye başladıktan sonra diş taşlarının oluşumunda azalma olduğunu fark ettim. Bu suda kireç de yok diye tahmin ediyorum. Çünkü diş taşlarım olmamaya başladı. Güzel bir su. Herkese tavsiye ederim. Keşke bunu vatandaşın kullanımına sunabilseler. Eskişehir'de kaldığın süre boyunca Kalabak suyunun dağıtımında sıkıntı olduğunu gördüm. Örneğin ayın 1'inde gelen Kalabak su kamyonu dağıtımdan 10-15 gün sonra tekrar geliyor. Bu sürede aldığımız su yetmiyor. Düzenli bir dağıtım yok. Sebeplerini bilmiyorum, ama sıkıntı yaşadığımız için burada eziyet çekiyoruz.

Seyitgazi'nin paylaşılamayan suyu
Seyitgazi'nin paylaşılamayan suyu
Seyitgazi'nin paylaşılamayan suyu
Seyitgazi'nin paylaşılamayan suyu

Seyitgazi, Eskişehir, Jandarma, kavga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyitgazi'nin paylaşılamayan suyu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nde de gündem Türkiye'ye yaptırım Kaldırımdaki ayak izi, 200 bin liralık hırsızlığın şüphelisini ele verdi Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi
Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor         
12:15
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı         
11:24
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor         
10:46
Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi         
10:27
Birkaç fotoğraf uğruna bitmemiş inşaatın tepesine çıkan genç kızlar yürekleri ağza getirdi Birkaç fotoğraf uğruna bitmemiş inşaatın tepesine çıkan genç kızlar yürekleri ağza getirdi         
10:07
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 12:55:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyitgazi'nin paylaşılamayan suyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei