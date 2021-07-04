Üye Girişi
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı - Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı

04.07.2021 20:43
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı'nın yüzüklü paylaşımı barışma iddialarını güçlendirmişti. Subaşı'nın yaptığı son paylaşımda ikilinin barıştığı ve yan yana yemek yediği görüldü.

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

ÇİÇEKLERİ PAYLAŞMIŞTI

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gönderisini "Love" notuyla paylaşması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.

TEKTAŞINI GÖSTERMİŞTİ

Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez de yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekmişti.

YAN YANA YEMEK YEDİLER

Daha sonra Subaşı ile Alsaloussi Ibiza'da arkadaş grubuyla teknede bir araya geldi. Arkadaş grubuyla yemek yedikleri masada yan yana oturdukları görüldü. Subaşı, kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Subaşı'nın arkadaşı Alsaloussi'nin yüzünü gizlemesi gözlerden kaçmadı. Ayrıca Subaşı yaptığı paylaşımda yanında oturan Alsaloussi'nin yüzünü göstermedi.

Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı

NEŞELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Son günlerdeki paylaşımlarından yüzü asık olduğu görülen Subaşı'nın sevgilisi ile yeniden buluşmasından sonra neşeli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu 20:46 Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı 20:12 Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı 19:54 Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı
İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı 19:20 İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü 18:39 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı 17:51 Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var 17:13 Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması 16:12 ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması

Son Dakika Haberleri
19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
18:50 Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti
18:38 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
18:32 Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı
18:25 Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
17:53 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
17:51 Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
17:38 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
17:21 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesi beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı         
20:48
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi         
20:09
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız Vitor Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız         
19:44
Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
19:00
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı         
17:03
Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı         
16:05
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 21:12:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement