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"Şeytan senin kolunun altına girmiş" diyen koca, eşini çocuğunun gözleri önünde darbetti - Son Dakika

"Şeytan senin kolunun altına girmiş" diyen koca, eşini çocuğunun gözleri önünde darbetti

17.11.2021 23:22

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan olayda kız çocuğuyla beraber yolda yürüyen genç kadın, eşi olduğu iddia edilen bir erkek tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Zeytinburnu'nun Beştelsiz Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam meydana gelen, 5 yaşlarındaki kız çocuğunun elinden tutan genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkekle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.

"ŞEYTAN SENİN KOLUNUN ALTINA GİRMİŞ"

Öfkeli adam, "Şeytan senin kolunun altına girmiş" diyerek genç kadını darbetti. Ölüm tehditleri savuran adam, genç kadının yüzüne tükürdü. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken adam ve darp ettiği eşi tartışarak yürümeye devam etti.

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Şeytan senin kolunun altına girmiş' diyen koca, eşini çocuğunun gözleri önünde darbetti - Son Dakika


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