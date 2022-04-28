Sezai Karakoç'un mısraları Avrupalı edebiyatseverlerle buluştu - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Sezai Karakoç'un mısralarını Polonyalılarla buluşturdu.

Yunus Emre Enstitüsü Varşova Koordinatörü Abdüssamed Bilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene vefat eden Karakoç'u Avrupa'da edebiyatseverlere tanıtmak amacıyla "Şehirde Şiir" projesine usta şairin şiiriyle katıldıklarını söyledi.

Bilgili, Avrupa Birliği Milli Kültür Enstitülerinin (EUNIC) organize ettiği projeye ilişkin, "Yarışmanın bu yılki 'Başlangıç' teması, 'Diriliş' düşüncesiyle uyumlu olduğu için Sezai Karakoç'un şiiriyle katılmaya karar verdik. Proje kapsamında 19 Avrupa ülkesinden şairlerin şiirlerinin Lehçe çevirileri metro ve tramvay istasyonlarındaki ekranlarda gösteriliyor." dedi.

Proje kapsamında "www.wierszewmiescie.eu/wiersze/turcja" adresinde şiirin tercümesinin ve seslendirmesinin de yayınlandığını aktaran Bilgili, "Biz de Sezai Karakoç'u başta Polonyalılar olmak üzere tüm Avrupa ülkelerindeki şiir severlerle tanıştırmak istedik. Karakoç'un şiirleri hem Lehçeye hem de İngilizceye çevrilmiş oldu." diye konuştu.

Karakoç'un Polonya'da tanınan bir isim olmadığını, bu çalışmanın gelecekte usta şairin eserlerinin Lehçe'ye tercüme edilmesine bir zemin oluşturabileceğini belirten Bilgili, bu konuda girişimde bulunacakları bilgisini verdi.

Avrupa ülkelerinin Varşova'daki kültür merkezlerinin katılımıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Polonya'nın başkenti Varşova'daki metro duraklarında yer alan ekranlarda, usta şairin mısralarının Lehçe çevirileri gösteriliyor.

Bu yıl 19 ülkenin katılımıyla altıncısı düzenlenen projede Karakoç'un "Ölüm ve Ötesi: Edebi Diriliş" şiirini orijinal dilinden Lehçe'ye Yakup Can Doğru çevirdi, Türkçe seslendirmesini ise Nur Haktan yaptı.

Ayrıca sosyal medya platformlarında yayınlanan şiirin temasına uygun hazırlanan klip de seyircilerin beğenisine sunuldu.

Projeye katılan bütün şiirlerin orijinal ve çeviri metinlerine, seslendirmelerine "www.wierszewmiescie.eu" sitesinden ulaşılabiliyor.