Sezaryenle Doğan Çocuklar Daha Alerjik

Dr. Ali Fuat Serpin, "Bin hasta üzerinde yaptığımız çalışmada saptadığımız bir gerçek var. Sezaryenle doğan çocuklarda alerji daha çok görülüyor." dedi.

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nde (BAKMER) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Fuat Serpin'in katılımıyla "Çocuklarda Kış Hastalıkları ve Alerjilerle Nasıl Başa Çıkabiliriz?" semineri düzenlendi. Sular Vadisi'ndeki BAKMER binasında düzenlenen seminere çok sayıda BAKMER üyesi kadın katıldı. Dr. Serpin, seminer sonunda katılımcıların konuyla ilgili sorularını cevapladı.

KALABALIK AİLEDE YETİŞMEK AVANTAJ

Alerjilerin görünme oranının eskiye oranla arttığını dile getiren Serpin, "Bin hasta üzerinde yaptığımız çalışmada saptadığımız bir gerçek var. Sezaryenle doğan çocuklarda alerji daha çok görülüyor. Eskiden sezaryenle doğum bu kadar sık değildi, daha çok normal doğum tercih ediliyordu. Diğer yandan, anneler eskiden gebelik döneminde pek ilaç kullanmıyordu. Kalabalık ailelerde dünyaya gelen ve yetişen çocuklar daha avantajlı ve alerji riski daha az görülüyor." diye konuştu.

"GÜNDE ON KEZ ÖKSÜRMEK NORMAL"

Bir çocuğun günde ortalama on kez öksürmesinin normal olduğunu belirten Serpin, sayının artması durumunda bir hastalıktan söz edilebileceğini söyleyerek, "Öksürük gece uykudan uyandırmıyorsa ve günde on defadan az tekrarlanıyorsa endişe edecek bir şey yoktur. Öksürüğün önüne geçmek için yapılacak en önemli şey burun temizliğidir." ifadelerini kullandı.

İlgiyle takip edilen seminer, katılımcılara bebek şampuanı ve pişik kremi dağıtılmasının ardından sona erdi.