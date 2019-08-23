Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu'nun babası hayatını kaybetti
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Sezen Aksu'nun babası hayatını kaybetti

1 saat önce

Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

Sezen Aksu'nun babası hayatını kaybetti, System.String[]

Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, 91 yaşındaki Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Yıldırım, öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sezen Aksu'nun, babasının tedavi süreci boyunca yanında olduğu, üzücü haberi hastanede aldığı öğrenildi.

Sezen Aksu, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:46 Kaynak: AA
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Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım hayatını kaybetti
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