Sezgin, Dünya Şefler Birliği Türkiye Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sezgin, Dünya Şefler Birliği Türkiye Başkanı

Sezgin, Dünya Şefler Birliği Türkiye Başkanı
06.01.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Emrah Köksal Sezgin, Dünya Şefler Birliği Türkiye Ülke Başkanı olarak atandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Davutlar Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, dünyanın en büyük gastronomi topluluğu olan Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) tarafından Türkiye Ülke Başkanı olarak görevlendirildi.

Bu önemli görev kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Sezgin'e; Türkiye adına Dünya Şefler Birliği'nin temsiliyeti, Worldchefs logosunun kullanımı, resmi milli takımın oluşturulması ve yönetilmesi gibi birçok yetki verildi. Söz konusu görev, Türk gastronomisinin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve etkinliğini artırması açısından büyük önem taşıyor.

Daha önce ülkemizin ilk olimpiyat altın madalyalı şefi olma ünvanını kazanan Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, bu yeni göreviyle bir ilke daha imza atarak hem ADÜ'ye hem de Türkiye'ye uluslararası alanda önemli bir başarı kazandırdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Emrah Köksal, Gastronomi, Türkiye, Kültür, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sezgin, Dünya Şefler Birliği Türkiye Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:15:58. #7.11#
SON DAKİKA: Sezgin, Dünya Şefler Birliği Türkiye Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.