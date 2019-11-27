Sezonun en gözde palto ve montları Beymen'de

Beymen, dünyaca ünlü markaların 2019-2020 sonbahar/kış dış giyim koleksiyonlarındaki farklı renk, desen ve dokulardaki dış giyim seçenekleriyle şehirli kadının dinamik silüetlerine eşlik ediyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, zamansız ve klasik tasarımları tercih edenler için Beymen, Balenciaga, Fendi, Dolce & Gabbana, Balmain, Saint Laurent, Isabel Marant ve Ermanno Scervino'nun tek ya da çift düğmeli farklı model, renk ve uzunluklardaki palto alternatifleri ile sezonu şekillendiriyor. Maskülen kesimleri ve yalın silüetleriyle Academia, özel tasarımlarıyla Beymen Collection palto ve kabanları da Beymen'lerde bulunuyor.

Puffer montlar, farklı renk ve modelleri ile Beymen'lerde yerini aldı. Klasik siyah ve beyaz tasarımların yanı sıra blok renkler, leopar desenleri gibi göz alıcı alternatifleriyle Dolce & Gabbana ve MSGM, özgün tasarımlarıyla Bacon, uzun model seçenekleriyle Herno ve Brunello Cucinelli puffer montlara farklı bir bakış açısı getiriyor.

Soğuklara karşı "shearling"ler

Kış silüetlerinin en çok tercih edilen dış giyimi "shearling", soğuklara meydan okuyor. Yaka ve manşetlerden tüm modele yayılan shearling'ler, sadece fonksiyonelleriyle değil, ince detaylarıyla da dikkati çekiyor. Modern ve sofistike modelleriyle Brunello Cucinelli ve Yves Salomon, kelebek yaka maksi shearling paltolarıyla Ducie, Beymen'lerde ilgililerini bekliyor.

Sezonun gözde trendlerinden ekose ve kazayağı, kabanlardan uzun paltolara farklı formlarla buluşarak stile hareket katıyor. Beyaz kazayağı desenli trençkotu ile Alexander Mcqueen, kazayağı desenli paltolarıyla Kiton, Balmain ve Red Valentino, kırmızı göz alıcı ekose kabanıyla Dsquared2 sezonun en gözde modelleri arasında yer alıyor.

Klasik dış giyime alternatif arayanlar için Beymen Blender, pek çok seçenek sunuyor. Oversize paltoları ile Etoile Isabel Marant, casual tasarımlarıyla Nanushka ve Ganni, oversize ve dropped modellerden uzun trençkotlara kadar geniş alternatifleriyle Harris Wharf London, çıkarılabilir shearling yaka detaylı denim ceketleriyle Forte Couture ve Etoile Isabel Marant, shearling yakalı oversize süet ve deri ceketleriyle Allsaints, kapüşonlu uzun ve kısa parkalarıyla Canada Goose en soğuk günlerde bile tarzı tamamlıyor.