Sezonun son gemisi Kuşadası'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sezonun son gemisi Kuşadası'nda - Son Dakika

Sezonun son gemisi Kuşadası'nda

6 saat önce

Celestyal Cruises şirketine ait Celesytal Crsytal yılın son seferini Kuşadası'na yaptı.

Sezonun son gemisi Kuşadası'nda, System.String[]

Celestyal Cruises şirketine ait Celesytal Crsytal yılın son seferini Kuşadası'na yaptı. 1200 yolcu ve 406 mürettebat taşıyan 9 katlı gemi Rodos'tan Kuşadası'na geldi.


Kış olması sebebiyle kapalı olan birçok esnaf gemi gelince kepenklerini kaldırdı ve yolcular alışveriş için merkeze indi. Gemi yolcularını program dahilinde Atina, İskenderiye, Ashdod, Limassol, Rodos ve Kuşadası götürdü. '3 Kıtayı 1 Haftada' gezi programı için Rodos'tan gelen gemi akşam saatlerinde Atina'ya döneceği öğrenildi. Su Üstünde yetkilisi Eren Budaklı, 2020 yılında da Kuşadası limanın ilk gelecek olan geminin yine Celestyal Crystal olacağını ve aynı program çerçevesinde yolcu getireceğini söyledi. - AYDIN

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı
Japonya'da karaya vuran gemide 5 kişinin cansız bedeni bulundu Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak

Son Dakika Haberleri
21:02 Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
21:02 Muğla'da ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
21:01 Deneyap Teknoloji Atölyesi tanıtıldı - Son Dakika
20:58 Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine isale hattı uyarısı - Son Dakika
20:55 Spor aytemiz alanyaspor - ittifak holding konyaspor maçının ardından - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 21:02:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sezonun son gemisi Kuşadası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]