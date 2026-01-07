SGK Avukatı Vuruldu - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

SGK Avukatı Vuruldu

SGK Avukatı Vuruldu
07.01.2026 12:59
Yalova'da emekliliği reddedilen H.H., SGK avukatı Zekeriya Polat'ı tabancayla vurdu.

YALOVA SGK İL Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat, kurumdaki odasında emekliliği reddedilen H.H. tarafından tabancayla vuruldu. H.H. polise teslim olurken, ağır yaralanan Avukat Polat, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için H.H.'nin başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.'ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. H.H., tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat'la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi. Avukatın odasında taraflar arasında tartışma çıktı. H.H. yanındaki tabancayla Avukat Zekeriya Polat'a ateş açtı. Polat, vücudunda isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancasını yere bırakan H.H., çağırılan polislere teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, Zekeriya Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Zekeriya Polat, Güvenlik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
