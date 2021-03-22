SGK'ya borçlulara yapılandırmada son tarih uyarısı - Son Dakika

SGK'ya borçlulara yapılandırmada son tarih uyarısı

22.03.2021 12:59
SGK'ya borçlulara yapılandırmada son tarih uyarısı, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, SGK'ya borçlu vatandaşların yapılandırma işlemleri için son başvuru tarihinin 31 Mart 2021 olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, SGK'ya borçlu vatandaşların yapılandırma işlemleri için son başvuru tarihinin 31 Mart 2021 olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunun süresinin uzatıldığını hatırlatarak, son ödeme tarihi 28 Şubat 2021 tarihinden 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyledi. SGK'ya borçluların yapılandırma kapsamından yararlanabilmesi için SGK İl Müdürü Mersin açıklamada bulundu. İl Müdürü Mersin; "7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında SGK'ya olan borçlarını yapılandırılan ve borçların peşin ödeme yolunu tercih edenlerin ödeme süresi ile taksitle ödeme yolunu seçenlerin ilk taksit ödeme süreleriyle yine aynı kanun uyarınca Bağ-kur kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin yapılacak ödemelerin süresi 31 Mart 2021 Çarşamba günü sona ermektedir" dedi.

"31 Mart tarihine kadar yapmamaları halinde hakkını kaybedeceklerdir"

2021 yılı Mart ayı sonuna kadar yapılandırma işlemini gerçekleştirmeyenlerin hakkını kaybedeceklerini belirten İl Müdürü Mersin; "Peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olan borçlular, SGK'ya ödemeleri gereken tutarları, en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31 Mart tarihine kadar yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 31 Mart 2021 tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır" diye konuştu.

"Geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi halinde yararlanma hakkı kaybedilecektir"

Yapılandırma ücretlerinin ilk taksitini ödemesinin ardından takibini gerçekleştirmeyenlerin haklarını kaybedeceklerini söyleyen İl Müdürü Mersin; "Yapılandırılan borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunanların, ilk taksiti 31 Mart 2021 tarihine kadar, ikinci taksiti 30 Nisan 2021 tarihine kadar, tam olarak ödememesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2'den fazla taksitini ödememesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi, halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın belirtilen tarihe kadar gelir testi başvurusunda bulunmaları önem arz etmektedir"

Gelir testine başvurmayan vatandaşların başvuruda bulunmalarının önemli olduğunu açıklayan İl Müdürü Mersin; "5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirileceğinden bugüne kadar gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımızın belirtilen tarihe kadar ikametgahlarının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir testi başvurusunda bulunmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - DENİZLİ

SGK'ya borçlulara yapılandırmada son tarih uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu, 31 Mart, Denizli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK'ya borçlulara yapılandırmada son tarih uyarısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak
15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı 15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı         
13:37
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum         
13:34
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir         
12:04
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı         
11:48
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı         
11:15
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 13:43:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SGK'ya borçlulara yapılandırmada son tarih uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei