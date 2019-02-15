Shakespeare Okumak O Kadar Zor Değilmiş!

Kitapta Macbeth, Romeo ve Juliet, Hamlet, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Fırtına, Onikinci Gece, Othello, Beğendiğiniz Gibi, Julius Caesar, Kuru Gürültü, Kral Lear ve Venedik Taciri yer alıyor.

Kitabın yazarı Angela McAllister, yazıldıkları tarihten bu yana tüm dünyada sayısız kez sahnelenen, çeşitli yorumlarla çok sayıda sanat ve edebiyat yapıtına konu olan bu öyküleri şaşırtıcı bir başarıyla "uzun, karmaşık ve korkutucu" olmaktan kurtarıyor. Bütün öyküler, temel karakterleri ve olay örgüsü korunarak küçük çocuklar için çok daha anlaşılır kılınmış. Her bir öykünün girişinde sunulan ana karakterlerin tanıtımı ve öykülere eşlik eden rengârenk, harikulade çizimler kavramayı kolaylaştırıyor ve kitabı eline alan herkese "Shakespeare okumak o kadar da zor değilmiş!" dedirtiyor.

Kuşaklar boyunca, dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak adlandırılan Shakespeare'in kaleminden çıkan her bir klasik, tüm duyguları ve yaşantısı ile insanı anlatıyor. İster Danimarka Kralı olsun, ister Veronalı bir âşık, Romalı bir komutan ya da Venedikli bir genç kız… Öykülerdeki karakterler, zayıflıkları ve erdemleri ile insan doğasının farklı yönlerini, görünmeyen sırlarını açığa çıkarıyor. Sevmenin ya da acı çekmenin ne demek olduğunu, öfke ve kıskançlığın başımıza açtığı korkunç dertleri, dostluğun ve fedakârlığın değerini Shakespeare bize bir kez daha işaret ediyor.