2023 Latin Grammy Ödülleri sahibini buldu. Geceye, Shakira'nın eski sevgilisi Pique'ye göndermelerde bulunduğu şarkıyla ödül alması damgasını vururken, Ramos sürprizi ise herkesi çok şaşırttı.
Shakira, Pique'ye sert göndermelerde bulunduğu şarkısı "Music Sessions Vol. 53" ile kazandığı ödülü, yıllarca Real Madrid formasıyla Pique'ye rakip olan Sergio Ramos'un takdimiyle aldı.
Shakira'nın ödülü aldığı anlar:
Son Dakika › Ünlüler › Pique'ye salladığı şarkıyla Latin Grammy'i kazananan Shakira'ya ödülünü Ramos verdi - Son Dakika