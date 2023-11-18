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Pique'ye salladığı şarkıyla Latin Grammy'i kazananan Shakira'ya ödülünü Ramos verdi - Son Dakika

Pique'ye salladığı şarkıyla Latin Grammy'i kazananan Shakira'ya ödülünü Ramos verdi

Shakira, ihanete uğradığı eski sevgilisi Pique'ye göndermeler içeren 'Music Sessions Vol. 53' şarkısı ile 2023 Yılın Şarkısı Latin Grammy Ödülü'nü kazandı. Ünlü şarkıcıyı ödülünü alması için sahneye, yıllarca Real Madrid formasıyla Barcelona'da oynayan Pique'nin rakibi Sergio Ramos'un çağırması çok konuşuldu.

18.11.2023 14:44  - Güncelleme: 15:07

2023 Latin Grammy Ödülleri sahibini buldu. Geceye, Shakira'nın eski sevgilisi Pique'ye göndermelerde bulunduğu şarkıyla ödül alması damgasını vururken, Ramos sürprizi ise herkesi çok şaşırttı.

SAHNEYE RAMOS ÇAĞIRDI

Shakira, Pique'ye sert göndermelerde bulunduğu şarkısı "Music Sessions Vol. 53" ile kazandığı ödülü, yıllarca Real Madrid formasıyla Pique'ye rakip olan Sergio Ramos'un takdimiyle aldı.

Shakira'nın ödülü aldığı anlar:

Shakira, Pique'ye salladığı şarkıyla Latin Grammy'i kazandı! Asıl bomba ödülü takdim eden isim
Shakira, Pique'ye salladığı şarkıyla Latin Grammy'i kazandı! Asıl bomba ödülü takdim eden isim
Shakira, Pique'ye salladığı şarkıyla Latin Grammy'i kazandı! Asıl bomba ödülü takdim eden isim

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Son Dakika Ünlüler Pique'ye salladığı şarkıyla Latin Grammy'i kazananan Shakira'ya ödülünü Ramos verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pique'ye salladığı şarkıyla Latin Grammy'i kazananan Shakira'ya ödülünü Ramos verdi - Son Dakika
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