Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu - Son Dakika Spor

Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup ettiği karşılaşmada 30 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, üst üste 2. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 23 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Takımı Barcelona'nın Maccabi FOX'a 92-85 mağlup olduğu karşılaşmada 22 sayı ve 10 ribauntluk performans sergileyen Nikola Mirotic ise 30 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi. İspanyol basketbolcu, Larkin ile aynı verimlilik puanını alsa da takımı yenildiği için haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.

Panathinaikos forması giyen Deshaun Thomas, Bayern Münih'i 98-83 yendikleri karşılaşmada 28 verimlilik puanıyla oynadı ve MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Shane Larkin, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avrupa Haber Ajansları Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı
Ürdün Kralı'ndan Türkiye eleştirisi: Biz AB'yi Suriyeli göçmenler üzerinden tehdit etmiyoruz Galatasaray, gelir artışı ve net kar-zarar dengesinde Avrupa devlerini geride bıraktı Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti

Son Dakika Haberleri
21:40 Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti - Son Dakika Spor
21:25 Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
21:12 Antalyaspor-Göztepe maçının ardından - Tamer Tuna - Son Dakika Spor
21:10 Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber - Son Dakika Spor
21:05 Tamer Tuna: "Pazar günkü lig maçı belirleyici olacak" - Son Dakika Spor
20:08 Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:58:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]